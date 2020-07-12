Санкции против российского телеканала RT, которые вводят страны прибалтики, основаны на целенаправленном искажении сути событий, рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью Украина.ру

По его мнению, запрет на работу RT в Латвии, Литве и Эстонии аргументируется тем, что Эстония, Латвия и Литва действуют в соответствии с санкциями Евросоюза, принятыми против Дмитрия Киселева, гендиректора МИА «Россия сегодня».

«Однако ссылки на санкции ЕС против Киселева — чистый подлог. Киселев не владеет телеканалом RT и не возглавляет его в каком-либо качестве. И в данном случае, когда власти Литвы и Латвии ссылаются на то, что это просто продолжение санкций против Дмитрия Киселева, то это абсолютно ложная связка. То есть мы имеем дело с целенаправленным искажением самой сути событий», — подчеркнул Пушков.

Алексей Пушков: Запрет на вещание российских СМИ в Прибалтике - это политический заказ © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Пушкова, это политический заказ, так как прибалтийские власти сами признали, что RT не нарушал никаких правил, законов и предписаний.