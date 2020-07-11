В Донецке нашли самодельное взрывное устройство, установленное под железной дорогой
В Донецке нашли самодельное взрывное устройство, установленное под железной дорогой
© РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк
«На рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду», — говорится в материале силовиков.

В результате инцидентов пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют все обстоятельства происшествий.

Решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

 