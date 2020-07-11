Взрывные устройства бросили в здания двух кафе в украинской Полтаве. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области

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