«На рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду», — говорится в материале силовиков.
В результате инцидентов пострадавших нет.
На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют все обстоятельства происшествий.
Решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.