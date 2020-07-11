Об этом сказано в распоряжении Зеленского №409, датированным 10 июля.
«Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание соглашения о взносе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды», — говорится в документе.
После подписания соглашения Украина должна будет сделать взнос в Фонд в размере 10 млн евро.
Как сообщается, это даст возможность получить доступ к финансовой поддержке в виде грантов и технической помощи для реализации проектов по повышению энергоэффективности и улучшению экологической ситуации.
В результате ЕБРР надеется получить значительное сокращение потребления электроэнергии и уменьшение выбросов парниковых газов.