Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил и. о. министра энергетики Ольгу Буславец подписать соглашения о взносе между Украиной и ЕБРР об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды

Об этом сказано в распоряжении Зеленского №409, датированным 10 июля.

«Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание соглашения о взносе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды», — говорится в документе.

ЕБРР выделил «Украэроруху» 25 млн евро кредита для поддержания ликвидности © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Как сообщается, это даст возможность получить доступ к финансовой поддержке в виде грантов и технической помощи для реализации проектов по повышению энергоэффективности и улучшению экологической ситуации.

В результате ЕБРР надеется получить значительное сокращение потребления электроэнергии и уменьшение выбросов парниковых газов.