Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы». Об этом 11 июля сообщает tengrinews.kz

Пневмония средней степени тяжести. Офис президента рассказал о состоянии жены Зеленского © Instagram Елена Зеленская спросил Токаев на заседании правительства.

В ответ министр здравоохранения рассказал, что за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4%.

Цой добавил, что за прошлый месяц число зафиксированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне прошлого года было зарегистрировано 274 смертельных исхода, сказал министр.

Он заявил, что сейчас в Казахстане разворачиваются резервные койки. У половины из всех пациентов с пневмонией — отрицательный тест на коронавирус. Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

С прошлой недели в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. В стране приостановили автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах ограничена. Запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.