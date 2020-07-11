Доктор Евгений Комаровский в интервью YouTube-каналу «Politeka Online» заявил, что в отношении людей, которые попадают в группу риска заразиться коронавирусом, необходимо ввести жесткие ограничения

В частности, Комаровский считает, что люди пожилого возраста должны посещать магазины и аптеки только в определенное время, например, с 8 до 9 утра, в которое другим категориям граждан запрещалось бы заходить в указанные заведения.

«Почему нельзя сделать так, чтобы первый час работы после открытия супермаркеты и аптеки принимали только пожилых людей, а чтобы после 9 утра ни один пенсионер не имел возможности зайти никуда?» — заявил врач.

Комаровский посоветовал плакать для профилактики коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

В частности, это касается решений закрыть школы и институты, а также производства, где работают молодые люди, которые не являются группой риска, уточнил медик.

Необходимо разработать четкий план действий и не нагнетать страстей, добавил Комаровский.