Украинская экономика по итогам 2020 года рухнет на 10%, сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии ГолосUA, опубликованном 11 июля

«Сейчас карантин полностью не отменяется, и экономика не может полноценно работать, поэтому она продолжит падение. Таким образом ВВП по итогам года может рухнуть на 10%», — констатировал эксперт.

Он также отметил, что введенный из-за COVID-19 карантин уже сокрушительно ударил по экономике Украины.

При этом действия властей по спасению ситуации не работают, людей загнали в тупик, подчеркнул экономист.

Одни готовятся уехать на заработки за границу, другие уводят свой бизнес в «тень» и перестают платить налоги, добавил Охрименко.

По его данным, украинская экономика оказалась в плачевном состоянии, фактически не работает ни торговля, ни малый бизнес.