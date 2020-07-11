Возвращение неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей под власть Украины без военных действий может занять четверть века, сказал украинский министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в интервью изданию «Главком», опубликованному 11 июля

Между миром и выборами. Как Аваков и Резников фальсифицируют мировой опыт © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть» — отметил министр.

По его словам, даже проведение выборов согласно требований киевского режима на территориях ДНР и ЛНР не изменит ментальности проживающих там людей, до сих пор испытывающих ностальгию по временам Советского Союза.