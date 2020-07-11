По его словам, Украина должна быть готова к тому, что «безопасная реинтеграция — это надолго», так как должно смениться нынешнее поколение местных жителей.
«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть» — отметил министр.
По его словам, даже проведение выборов согласно требований киевского режима на территориях ДНР и ЛНР не изменит ментальности проживающих там людей, до сих пор испытывающих ностальгию по временам Советского Союза.