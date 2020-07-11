Дефицит средств в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) не позволит в полном объеме обеспечить всех пенсионеров достойными пенсиями, пишет finance.ua 11 июля

ПФУ планирует уменьшить число граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, сократить количество получателей льготных пенсий и прекратить выплачивать пенсии за выслугу лет, говорится в сообщении.

Расходы по этим статьям идут исключительно из государственного бюджета, и таким образом в ПФУ надеются их сократить: средств на них не хватает.

Украина: пенсии повышают, но прожить на них невозможно © Украина.ру/Стрингер

С 2021 года для выхода на пенсию нужно будет накопить не менее 28 трудовых лет. Данная цифра ежегодно будет расти до уровня 35 лет в 2028 году.

Новшество заработает после запуска новой пенсионной реформы, которая вступит в силу в начале 2021 года.