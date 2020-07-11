Почти двести человек оказались в изоляции из-за заболевшего коронавирусом сотрудника базы отдыха под Херсоном

«Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области», — написал глава Херсонской ОГА.
По его словам, зараженный был госпитализирован в областную инфекционную больницу. При этом у него нет симптомов Covid-19, а его состояние удовлетворительное.
Сейчас на базе отдыха находятся 165 человек, все они соблюдают самоизоляцию под надсмотром врачей.