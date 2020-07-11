Почти двести человек оказались в изоляции из-за заболевшего коронавирусом сотрудника базы отдыха под Херсоном

На базе отдыха в селе Херсонской области выявили первого зараженного коронавирусом. Им оказался 26-летний работник учреждения. Об этом 10 июля сообщил губернатор области Юрий Гусев на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, зараженный был госпитализирован в областную инфекционную больницу. При этом у него нет симптомов Covid-19, а его состояние удовлетворительное.

Сейчас на базе отдыха находятся 165 человек, все они соблюдают самоизоляцию под надсмотром врачей.