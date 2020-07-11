На Украине собирали подписи об отмене договора, по которому Венгрия потеряла Закарпатье

Служба безопасности Украины 10 июля на своей странице в Facebook заявила, что предотвратила заговор на Закарпатье, направленный на нарушение территориальной целостности страны

Будапешт сделал ставки в Закарпатье: Венгрия участвует в выборах на Украине © Facebook, Potápi Árpád János Некие иностранные организации якобы привлекли украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий договора. Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались для такого анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении.