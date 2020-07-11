На Украине собирали подписи об отмене договора, по которому Венгрия потеряла Закарпатье

Как говорится в материале, контрразведка службы установила факты привлечения граждан Украины к обжалованию в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно документу в 1920 году от Венгрии отошло несколько территорий, в том числе часть земель современной Закарпатской области (ее присоединили к Чехословакии).
Некие иностранные организации якобы привлекли украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий договора.
Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались для такого анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении.