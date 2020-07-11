Будапешт сделал ставки в Закарпатье: Венгрия участвует в выборах на Украине
Будапешт сделал ставки в Закарпатье: Венгрия участвует в выборах на Украине
© Facebook, Potápi Árpád János
Как говорится в материале, контрразведка службы установила факты привлечения граждан Украины к обжалованию в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно документу в 1920 году от Венгрии отошло несколько территорий, в том числе часть земель современной Закарпатской области (ее присоединили к Чехословакии).

Некие иностранные организации якобы привлекли украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий договора.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались для такого анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении.

На Украине собирали подписи об отмене договора, по которому Венгрия потеряла Закарпатье