«В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании "Аквафрост", инфицированные коронавирусом, продолжают выходить на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться — пока коронавирус не обнаружили у 36 заводчан "Аквафрост"», — заявил он.
По словам Беха, на территории завода коронавирус начал распространяться из-за нарушения карантинных ограничений работниками, которые игнорировали средства индивидуальной защиты и безопасную дистанцию.
По факту нарушения санитарных правил и норм возбудили уголовное производство.