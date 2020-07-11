Сразу 36 сотрудников завода морепродуктов «Аквафрост» в Одесской области заразились коронавирусом. При этом администрация никак не отреагировала на вспышку, заявил 10 июля глава Одесского отделения Нацполиции Олег Бех

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он. По словам Беха, на территории завода коронавирус начал распространяться из-за нарушения карантинных ограничений работниками, которые игнорировали средства индивидуальной защиты и безопасную дистанцию. По факту нарушения санитарных правил и норм возбудили уголовное производство.