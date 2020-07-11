«Украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства», — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
На днях Саакашвили назвал полностью нелегитимным действующее правительство Грузии. После чего глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребует объяснений от Киева из-за таких заявлений.