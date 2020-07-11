Министерство иностранных дел Украины после высказывания главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей заявило, что высоко ценит партнерство с Грузией, а слова отдельных неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства, сообщила 10 июля пресс-служба МИД

Украина.ру на Youtube Конкретно с Вышинским #2: бьют ли за Путина в украинских тюрьмах