Украина сегодня настолько насыщена скандалами, что «пленки Деркача» мало кого могут удивить. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 10 июля

Порошенко планирует совершить госпереворот на Украине этой осенью – Деркач © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал очередную порцию записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По мнению Золотарева, этот скандал может ударит по планам Порошенко сконцентрировать вокруг себя националистический аппарат, так как часть идейных националистов не захочет быть его «полезными патриотами», но в целом для «секты порохоботов» все эти события не будут иметь значения.

«В Украине в целом ситуация заряжена до предела скандалами, разоблачениями. Все это повышает болевой порог. Я думаю, что 10-15 лет назад информация по Порошенко имела бы эффект разорвавшейся бомбы, а сейчас это уже никого не удивляет», — сказал политолог.

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