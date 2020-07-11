Экс-секретарь Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов нужен бывшему президенту Петру Порошенко, чтобы организовать протестные акции против действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 10 июля

Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

«Попытка отмайданить Зеленского [у Порошенко], безусловно, будет… Под эту задачу подтянули Турчинова, который не только является известным конспирологом и любителем многоходовок, но и сильным организатором, чего у него не отнять», — отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что Порошенко уже давно превратился в «секторального» политика, который имеет поддержку только в своем «электоральном гетто». Для того, чтобы компенсировать это, команда экс-гаранта и позвала такого «бульдозера», как Турчинов.

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