Ранее Турчинов сообщил, что возглавил штаб партии Порошенко «Европейская солидарность».
«Попытка отмайданить Зеленского [у Порошенко], безусловно, будет… Под эту задачу подтянули Турчинова, который не только является известным конспирологом и любителем многоходовок, но и сильным организатором, чего у него не отнять», — отметил Золотарев.
Он подчеркнул, что Порошенко уже давно превратился в «секторального» политика, который имеет поддержку только в своем «электоральном гетто». Для того, чтобы компенсировать это, команда экс-гаранта и позвала такого «бульдозера», как Турчинов.
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