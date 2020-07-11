«Вы понимаете, санкции соотносятся не только с Украиной, не только с Донбассом, не только с Минскими соглашениями. Да, Меркель и Макрон периодически отчитываются о том, кто и как выполняет Минские соглашения, формально отчитываются, прямо скажем, и автоматически продлевают санкции против России. Но понимаете, положа руку на сердце, не было бы войны в Донбассе, не было бы данной ситуации — санкции все равно были бы», — считает эксперт.
Политолог отметил, что де факто президент США Дональд Трамп наложил санкции на Европу в виде новых тарифов и новых цен, но в отношении России это называется не тарифная война, а санкции.
Надо понять, что эти санкции надолго, если не навсегда, и жить с ними все равно придется, они будут вводиться вне зависимости от того, как Россия будет двигаться на этом направлении, пояснил Корнилов.
Честно говоря, если бы изначально этих иллюзий не было, Россия могла бы уже далеко продвинуться в сторону мира в Донбассе, заключил собеседник издания.