России нужно избавиться от иллюзий о том, что Европа якобы отменит санкции в случае мирного урегулирования донбасского конфликта. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог отметил, что де факто президент США Дональд Трамп наложил санкции на Европу в виде новых тарифов и новых цен, но в отношении России это называется не тарифная война, а санкции.

Надо понять, что эти санкции надолго, если не навсегда, и жить с ними все равно придется, они будут вводиться вне зависимости от того, как Россия будет двигаться на этом направлении, пояснил Корнилов.

Честно говоря, если бы изначально этих иллюзий не было, Россия могла бы уже далеко продвинуться в сторону мира в Донбассе, заключил собеседник издания.