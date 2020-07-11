Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог подчеркнул, что Донбасский конфликт — это мелкая точечка на большом полотне глобального системного кризиса, и разрешение конфликта в Донбассе будет зависеть от разрешения глобального кризиса.

Однако, указал Ищенко, говорить о том, завершится этот кризис через полгода или через десять лет, никто не может. Он добавил, что кризис вокруг Абхазии/Южной Осетии тоже тянулся больше десяти лет, но разрешился совершенно случайно.