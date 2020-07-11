«Если не будет ни войны, ни мира, то в таком случае у Донбасса руки развязаны. Можно потихонечку двигать линию разграничения к границам областей. Как это будет происходить — посмотрим. Это зависит не от наших желаний, не от Украины, не от Донбасса. Это зависит от общей расстановки сил в мире. Если будет «ни войны, ни мира», то для Донбасса это лучше, чем сейчас, когда «ни войны, ни мира», но мир вроде как существует», — считает эксперт.
Политолог подчеркнул, что Донбасский конфликт — это мелкая точечка на большом полотне глобального системного кризиса, и разрешение конфликта в Донбассе будет зависеть от разрешения глобального кризиса.
Однако, указал Ищенко, говорить о том, завершится этот кризис через полгода или через десять лет, никто не может. Он добавил, что кризис вокруг Абхазии/Южной Осетии тоже тянулся больше десяти лет, но разрешился совершенно случайно.