Поэтому, подчеркнул эксперт, ни о каком выполнении Минска со стороны Украины не может быть и речи, потому что возврат Донбасса на условиях «Минска» Украине дает гораздо больше минусов, чем плюсов.
«Это другой политический ландшафт, в котором не заинтересована правящая партия (ни нынешняя, ни прошлая). Это независимые от Киева суды и хорошо вооруженные структурированные боевые группы, это судебные дела против государства и патриотов, это утрата консолидирующего образа врага. Донбасс Украине вообще не очень нужен, а на условиях «Минска» это просто угроза системе», — констатировал Никонов.
Нужно понимать, что если бы Киев можно было поставить перед однозначным выбором, то он (даже при фигуре Владимира Зеленского) больше заинтересован в передаче Донбасса России, чем Украине, потому что тогда можно было бы строить национальный миф на том, что «Россия украла у нас», добавил философ.