Некоторые нации формируются в победах, некоторые в поражениях, украинская политическая нация формируется сейчас в этом странном не-мире-не-войне в Донбассе. Об этом рассказал политический философ Иван Никонов в интервью изданию Украина.ру

Иван Никонов: Возврат Донбасса на условиях «Минска» Украине не нужен © Facebook, Ivan Nikonov

«Это другой политический ландшафт, в котором не заинтересована правящая партия (ни нынешняя, ни прошлая). Это независимые от Киева суды и хорошо вооруженные структурированные боевые группы, это судебные дела против государства и патриотов, это утрата консолидирующего образа врага. Донбасс Украине вообще не очень нужен, а на условиях «Минска» это просто угроза системе», — констатировал Никонов.

Нужно понимать, что если бы Киев можно было поставить перед однозначным выбором, то он (даже при фигуре Владимира Зеленского) больше заинтересован в передаче Донбасса России, чем Украине, потому что тогда можно было бы строить национальный миф на том, что «Россия украла у нас», добавил философ.