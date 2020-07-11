Днепр утратил статус промышленной столицы Украины еще в 1980-х годах. В городе нет высокотехнологичной промышленности с высокой добавленной стоимостью, за счет которой он мог бы выбиться в лидеры. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Виталий Теплов о легендах и мифах аполитичного Днепра © Facebook, виталий теплов

Хотя городская политика ставит своей целью создать туристическую привлекательность Днепра, отметил журналист, город вряд ли может стать объектом для туристического интереса, зато может представлять интерес с точки зрения финансов и высоких технологий.

«У мэрии есть один проект, который я оцениваю крайне позитивно. Речь идет о создании техногородка, куда по идее должны прийти какие-то крутые инвесторы с какими-то крутыми технологиями. Но эта процедура длится уже четвертый год, очень медленно, и никаких прорывов здесь не видно», — пояснил Теплов.

Стратегия развития экономики должна быть не городская, а больше областная. Но и она отсутствует напрочь, заключил собеседник издания.