«Я бы назвал его финансовой столицей, причем теневой финансовой столицей. Потому что статус промышленной столицы уже немножечко притянут за уши. Это закончилось в 80-х годах. У нас нет высокотехнологичной промышленности с высокой добавленной стоимостью, за счет которой мы можем выбиться в лидеры. У нас промышленность — второго, третьего, максимум четвертого уровня передела», — констатировал эксперт.
Хотя городская политика ставит своей целью создать туристическую привлекательность Днепра, отметил журналист, город вряд ли может стать объектом для туристического интереса, зато может представлять интерес с точки зрения финансов и высоких технологий.
«У мэрии есть один проект, который я оцениваю крайне позитивно. Речь идет о создании техногородка, куда по идее должны прийти какие-то крутые инвесторы с какими-то крутыми технологиями. Но эта процедура длится уже четвертый год, очень медленно, и никаких прорывов здесь не видно», — пояснил Теплов.
Стратегия развития экономики должна быть не городская, а больше областная. Но и она отсутствует напрочь, заключил собеседник издания.