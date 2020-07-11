Германия и Франция всегда будут говорить, что ответственность за войну в Донбассе несут и Украина, и Россия. А поскольку Украина позиционирует себя в качестве жертвы, то и поддерживать они будут ее. Об этом рассказал известный украинский политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная © actual.today

«Что значит «ни мира, ни войны»? Они всегда будут говорить, что ответственность за отсутствие реализации Минских соглашений несут обе стороны. А если ответственность несут обе стороны, то Запад станет на стороне «жертвы», которой считается Украина. Поэтому ничего такого не будет», — считает Карасев.

Украина и Россия обладают общей границей в 2400 км, и если донбасский конфликт будет разрешен на компромиссных условиях, то тогда можно будет говорить о полноценной нормализации отношений Москвы и Киева, пояснил эксперт.

До тех пор, пока не решится, нормализации не будет, а будут периодически возникать эскалации не просто между ДНР/ЛНР и Киевом, а между Украиной и РФ, заключил политолог.