Европа только что продлила санкции к России на полгода. Так что в ближайшие полгода она их точно не готова снять. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

«Это очень серьезно зависит от общей расстановки сил в мире. В частности, от того, как будет дальше развиваться ситуация в Соединённых Штатах, которые сейчас очень плохо себя чувствуют. Мы сейчас находимся в состоянии геополитического разворота. А когда он закончится — увидим», — констатировал Ищенко.

Политолог также отметил, что теоретически Минские соглашения выполнить можно, но для этого как минимум нужна добрая воля Украины, а экс-президент Петр Порошенко еще в момент подписания говорил, что Украина их подписывала не для того, чтобы потом выполнять.

С тех пор позиция Украины не поменялась, и понятно, что при такой позиции их выполнить невозможно, заключил собеседник издания.