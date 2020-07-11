Если же говорить о каком-то геополитическом развороте Европы, продолжил эксперт, то они не происходят одномоментно: этот разворот на наших глазах происходит уже около пяти лет и может происходить еще год или полтора.
«Это очень серьезно зависит от общей расстановки сил в мире. В частности, от того, как будет дальше развиваться ситуация в Соединённых Штатах, которые сейчас очень плохо себя чувствуют. Мы сейчас находимся в состоянии геополитического разворота. А когда он закончится — увидим», — констатировал Ищенко.
Политолог также отметил, что теоретически Минские соглашения выполнить можно, но для этого как минимум нужна добрая воля Украины, а экс-президент Петр Порошенко еще в момент подписания говорил, что Украина их подписывала не для того, чтобы потом выполнять.
С тех пор позиция Украины не поменялась, и понятно, что при такой позиции их выполнить невозможно, заключил собеседник издания.