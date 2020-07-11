Внешнеполитическая позиция России известна уже давно. Ей не нужны агрессивные, а тем более террористические соседи. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России © РИА Новости, Александр Натрускин

Вассерман также отметил, что Украина попытается заключить вместо «Минска-2» некий «Минск-3», но остальные участники переговоров по Донбассу объясняют, что если она не выполняет старые соглашения, то зачем выполнять новые, ведь они точно так же будут не выполнены.

Он добавил, что сейчас значительная часть санкций Евросоюза против РФ обосновывается именно тем, что якобы Москва препятствует исполнению Минских соглашений. Но если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены, заключил публицист.