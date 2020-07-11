Вхождение Донбасса в состав России вполне реально, но этот процесс не будет идти быстро. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии изданию «Донбасс Сегодня»

«Не надо ложных надежд» - Олег Царев о Донбассе в составе России © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Бородай заявил, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.

Эксперт отметил, что хотя лично он выступает за возвращение Донбасса «домой, в родную Россию», нужно воздержаться как от заявлений относительно того, что это будет уже скоро, так и от заявлений о том, что это априори невозможно.

По его мнению, подобные события часто вызваны внешними обстоятельствами, потрясениями или какими-нибудь ЧП.

«Я помню, как в Москве многие смеялись над идеей признания Абхазии и Южной Осетии. А уж идея возврата Крыма в состав России ими даже и не обсуждалась. Но видите, начал Саакашвили авантюру — и получил ответ; устроили в Киеве госпереворот — и Крым уже российский. Так что в нынешних условиях надо усвоить железное правило: никогда нельзя говорить «никогда»», — уверен Корнилов.

Политолог добавил, что сейчас гораздо важнее последовательно работать над интеграцией Донбасса в российское пространство — гуманитарное, экономическое, идеологическое, финансовое и законодательное.