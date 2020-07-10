8 июля Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию на территории Литвы пяти телеканалов: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. 30 июня аналогичное решение приняли латвийские власти.
«Данные меры признаны членами Временной комиссии нарушающими принципы свободы слова и беспрепятственного распространения информации, которые являются фундаментальными нормами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее — «ОБСЕ») и Совета Европы», — говорится в заявлении.
В связи с этим Временная комиссия призвала Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие органы исполнительной власти РФ изучить возможности ввода ответных мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации и свои обязательства перед международными организациями.