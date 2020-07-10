Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ осудила принятые властями Литвы и Латвии решения о запрете на трансляцию телеканалов, входящих в телевизионную сеть RT, на территории этих двух стран. Об этом говорится в заявлении комиссии, поступившем в редакцию Украина.ру 10 июля

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Данные меры признаны членами Временной комиссии нарушающими принципы свободы слова и беспрепятственного распространения информации, которые являются фундаментальными нормами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее — «ОБСЕ») и Совета Европы», — говорится в заявлении.

В связи с этим Временная комиссия призвала Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие органы исполнительной власти РФ изучить возможности ввода ответных мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации и свои обязательства перед международными организациями.