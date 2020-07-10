Следователь ГБР Олег Корецкий, который закрыл уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко «по Семочко» и заявил накануне о влиянии руководства своего ведомства на расследование дел, сообщил, что его уволили. Об этом сообщается на сайте ОАСК

Корецкий отметил, что обжаловал свое увольнение в суде.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственный бюро расследований… Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон», — говорится в сообщении.

ГБР завело еще четыре дела против Порошенко — адвокат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Истец также просит суд отменить приказ «Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год».