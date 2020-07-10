Корецкий отметил, что обжаловал свое увольнение в суде.
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственный бюро расследований… Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон», — говорится в сообщении.
Среди требований указанного иска — признание противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова по предупреждению об освобождении Корецкого от должности.
Истец также просит суд отменить приказ «Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год».