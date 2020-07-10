Заявления Михаила Саакашвили, как государственного лица Украины, относительно нелегитимности правительства Грузии, могут привести к разрыву отношений между двумя странами. Об этом 10 июля заявил сопредседатель партии Оппозиционная платформа - За жизнь Вадим Рабинович, передает «112 Украина»

«Саакашвили не является теперь гражданином просто страны Украина. Он является частью государственной системы. Он — государственный служащий. Человек, которого президент поставил на реформы. Его заявления уже не являются заявлениями частного лица. Это заявления государственного деятеля. Поэтому когда он на дружественную нам Грузию говорит, что там нелегитимное правительство, это практически повод к разрыву отношений с дружественной — одной из самых последних, по-моему, уже дружественных к Украине стран», — заявил он.

Грузия требует от Украины объяснений после заявления Саакашвили © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также он отметил, что Зеленский при этом молчит и аппарат его молчит, а это значит, что то, что сказал Саакашвили, теперь будет восприниматься Грузией как мнение государственного уровня Украины.

Рабинович напомнил, что первая реформа, которую предложил внедрить Саакашвили — это внедрение иностранцев в Верховный суд Украины.