Одесситы в целом хотят, чтобы в Донбассе прекратилась война, но у них нет понимания, как именно она может прекратиться, и что же будет потом. Об этом рассказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

На сегодняшний день, под тем набором не всегда достоверной и объективной информации, которым бомбардируют по теме Донбасса, от граждан сложно ожидать каких-то вменяемых и последовательных суждений, подчеркнул журналист.

С другой стороны, как мы можем требовать этого от граждан, если этого не понимают или не говорят политики, подытожил Ткачев.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.