«Хотя сама по себе постановка вопроса о том, как на это смотрят в Одессе, не очень правильная. Как говорится, «вся Одесса очень велика». У разных людей совершенно разные позиции», — считает эксперт.
На сегодняшний день, под тем набором не всегда достоверной и объективной информации, которым бомбардируют по теме Донбасса, от граждан сложно ожидать каких-то вменяемых и последовательных суждений, подчеркнул журналист.
С другой стороны, как мы можем требовать этого от граждан, если этого не понимают или не говорят политики, подытожил Ткачев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.