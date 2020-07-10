Европейский банк реконструкции и развития и государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» подписали меморандум о предоставлении кредита для поддержания ликвидности в размере 25 млн евро на три года. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба «Украэроруха»

«Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирования критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов, — сообщил руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак.

Авиационная отрасль планеты Земля вошла в крутое пике © REUTERS, Arne Dedert/Pool via REUTERS/File Photo

«Украэрорух» финансируется не из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание.

В результате беспрецедентного кризиса отрасли предприятие оказалось перед угрозой потери возможности поддерживать операционную деятельность и выполнять социальные обязательства перед работниками.

В отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, поскольку является частью критической инфраструктуры страны.