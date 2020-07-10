«Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирования критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов, — сообщил руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак.
По его словам, это позволит сформировать определенный запас прочности для постепенного выхода предприятия из кризиса и станет залогом качественного выполнения функций стратегически важного предприятия в полном объеме.
«Украэрорух» финансируется не из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание.
В результате беспрецедентного кризиса отрасли предприятие оказалось перед угрозой потери возможности поддерживать операционную деятельность и выполнять социальные обязательства перед работниками.
В отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, поскольку является частью критической инфраструктуры страны.