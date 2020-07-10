За весь 20 век, начиная с 1917 года, Россия прожила без западных санкций только с 1941 по 1945 год. Поэтому информацию о любых готовящихся ограничениях нужно воспринимать как данность. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Ищем смыслы». Украина, Россия, Белоруссия: кто кому брат? © Скриншот из видео Украина.ру

«Все остальное время мы были под лютыми санкциями. В «святые 90е» у нас там была поправка Джексона — Вэника. Если кто-то не понимает, это те же самые санкции. Поэтому для нашей страны это абсолютная данность», — констатировал эксперт.

Дания, продолжил журналист, попыталась в свое время продемонстировать свою позицию в отношении «Северного потока-2» и затормозить строительство, однако Германия, которая заинтересована в строительстве газопровода, и которая по факту является локомотивом европейской экономики, показала ей, что так делать нельзя.

При этом, отметил Гаспарян, трудно строить прогнозы о том, удастся ли достроить «Северный поток-2» до конца этого года, потому что еще неизвестно, какова будет дальнейшая ситуация с пандемией, и не придется ли вводить новый карантин.