Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, однако США готовят новый пакет санкций против этого проекта.
«Все остальное время мы были под лютыми санкциями. В «святые 90е» у нас там была поправка Джексона — Вэника. Если кто-то не понимает, это те же самые санкции. Поэтому для нашей страны это абсолютная данность», — констатировал эксперт.
Дания, продолжил журналист, попыталась в свое время продемонстировать свою позицию в отношении «Северного потока-2» и затормозить строительство, однако Германия, которая заинтересована в строительстве газопровода, и которая по факту является локомотивом европейской экономики, показала ей, что так делать нельзя.
При этом, отметил Гаспарян, трудно строить прогнозы о том, удастся ли достроить «Северный поток-2» до конца этого года, потому что еще неизвестно, какова будет дальнейшая ситуация с пандемией, и не придется ли вводить новый карантин.