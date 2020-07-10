«Оппозиционная платформа - За жизнь» требует от президента Владимира Зеленского прекратить голословные обвинения и политические преследования партии и лидеров ее партии. Соответствующее заявление появилось 10 июля на сайте партии.

«Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине», — говорится в заявлении.

«Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Партия требует объяснить, «почему власть не в состоянии обеспечить мир в стране».