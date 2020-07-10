«Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине», — говорится в заявлении.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от Зеленского остановить политическое давление и преследования и ответит на открытое письмо Медведчука.
Партия требует объяснить, «почему власть не в состоянии обеспечить мир в стране».