Государственное бюро расследований Украины возбудило четыре новых уголовных дела в отношении экс-президента Петра Порошенко по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 10 июля заявил адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга, который транслировали украинские СМИ

«ГБР возбудило четыре производства в отношении Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются "Приватбанка", что якобы президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "Приватбанка", что якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "Приватбанка". И, как обычно, там и злоупотребление служебным положением, легализация денежных средств, добытых преступным путем», — сказал он.

Самопровозглашённый ледокол украинской оппозиции: станет ли Порошенко снова президентом © REUTERS, Gleb Garanich

Юрист утверждает, что эти уголовные производства не имеют перспектив.