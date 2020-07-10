«ГБР возбудило четыре производства в отношении Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются "Приватбанка", что якобы президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "Приватбанка", что якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "Приватбанка". И, как обычно, там и злоупотребление служебным положением, легализация денежных средств, добытых преступным путем», — сказал он.
Кроме того, по словам адвоката, в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко нанес ущерб «Приватбанку», разглашая банковскую тайну.
Юрист утверждает, что эти уголовные производства не имеют перспектив.