Международные правозащитные организации Amnesty International, Civil Rights Defenders, Фонд Домов прав человека, Human Rights Watch и FIDH призвали Совет по правам человека (СПЧ) ООН продлить мандат спецдокладчика по ситуации с правами человека в Белоруссии. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» 10 июля

Правозащитники более 20 стран ОБСЕ призвали Белоруссию к демократичным выборам © AP, Sergei Grits говорится в совместном письме, подписанном указанными организациями.

Правозащитники призвали орган ООН настоять на том, чтобы Белоруссия прекратила «нарушения прав человека и обеспечила полное уважение и реализацию прав человека в этот критический избирательный период и после него».

В частности, среди требуемых мер: прекращение преследования и запугивания независимых журналистов, правозащитников, политических активистов и любых других критиков властей, в том числе произвольных арестов и политически мотивированного уголовного преследования. Также власти должны зарегистрировать независимые правозащитные организации и другие НПО.

Кроме того, по мнению правозащитников, белорусские власти должны сотрудничать с механизмами ООН по правам человека, пригласить спецдокладчика посетить страну и начать следовать их рекомендациям.

Мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии был учрежден СПЧ после президентских выборов 2010 года. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика и призывает СПЧ ООН упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако совет каждый год продлевает мандат.