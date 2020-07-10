Падение рейтингов экс-президента Украины Петра Порошенко может привести к появлению новой политической фигуры, которая может стать опасной для действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру 10 июля

«Плёнки Деркача»: по ком звонит колокол? © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал очередную порцию записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Попов отметил, что у Порошенко уже такой антирейтинг, что за ним общество ни на какой Майдан не пойдет.

«Ну, собьется его рейтинг. Это облегчит выдвижение на этом поле какой-то новой фигуры… Эта новая фигура может быть, как Зеленский, внешне не связанная со старой политикой, с олигархами, только в националистическом лагере. Она может быть для Зеленского опаснее, чем Порошенко», — подчеркнул эксперт.

Что касается Байдена, то для него политолог также не видит опасности в «пленках Деркача», исключая моментов, касающихся экс-главы избирательной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году.

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