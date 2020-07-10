Одна из целей публикации министра по делам неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова - заверить Вашингтон, что Украина сохраняет прозападный курс. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру 10 июля

«Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

«Статья была направлена на Соединенные Штаты. Я допускаю, что у Киева есть опасения в связи Нацбанка, и на сайте того же Atlantic Counsel были тревожные публикации всяких западных соросят. Таким образом Киев пытается заверить США, что он остается на прозападном курсе», — сказал Попов.

Он напомнил события начала марта, когда с поста генпрокурора Украины был убран Руслан Рябошапка и были подписаны договоренности о Консультативном совете с ЛДНР. Тогда, по словам политолога, на разных экспертных сайтах зазвучали опасения, что Украина якобы меняет курс.

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