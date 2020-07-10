Ранее Резников опубликовал блог в Atlantic Council, где призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений как «не соответствующих нынешним геополитическим реалиям».
«Статья была направлена на Соединенные Штаты. Я допускаю, что у Киева есть опасения в связи Нацбанка, и на сайте того же Atlantic Counsel были тревожные публикации всяких западных соросят. Таким образом Киев пытается заверить США, что он остается на прозападном курсе», — сказал Попов.
Он напомнил события начала марта, когда с поста генпрокурора Украины был убран Руслан Рябошапка и были подписаны договоренности о Консультативном совете с ЛДНР. Тогда, по словам политолога, на разных экспертных сайтах зазвучали опасения, что Украина якобы меняет курс.
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