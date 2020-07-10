Скандал с «пленками Деркача» будет иметь негативные последствия не только лично для экс-президента Украины Петра Порошенко, но и для всей страны в целом. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 10 июля

Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины Андрей Деркач обнародовал очередную порцию записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

«Для международной политики последствия, безусловно, будут очень негативные — это подрывает доверие к стране. То есть все видят, что Украина — это страна, с которой ни о чем нельзя договариваться, в которой все покупается, в том числе и конфиденциальная информация», — отметил Золотарев.

Он считает, что скандал может быть использован командой действующего президента США Дональда Трампа против Байдена, в связи с чем Порошенко даже в случае победы экс-вице-президента следует ожидать «обратки».

Политолог также прокомментировал слухи о том, что бывший украинский гарант готовит уличные акции на осень. По словам Золотарева, на Украине Майдан, который не акцептирован посольством США, «по определению контрапактный», в связи с чем делать какие-то выводы до окончания американских выборов нельзя.

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