Статьей 6 закона о среднем образовании «гарантируется бесплатность получения в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом его уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни».
Авторы указывают, что приведенная редакция относительно уточнения «один раз в течение жизни» не согласуется с нормами Конституции Украины и не учитывает правовой позиции Конституционного суда Украины: «доступность образования как конституционная гарантия реализации права на образование на принципах равенства».