Депутаты Рады от «Европейской солидарности» внесли законопроект, которым предлагают снять ограничение на получение бесплатного полного общего среднего образования один раз в жизни. Соответствующий законопроект 10 июля обнародовали на сайте парламента

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