Новая порция «пленок Деркача» в очередной раз подтвердила, что экс-президенту Украины Петру Порошенко верить нельзя. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев заявил в интервью изданию Украина.ру 10 июля

«Плёнки Деркача»: по ком звонит колокол? © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал очередную порцию записей разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

«Оно в очередной раз подтверждает, что если бы проводился чемпионат по лжи, лицемерию и цинизму среди политиков, то Петра Алексеевича Порошенко можно было бы посадить в члены жюри. То есть те 60% украинцев, которые были убеждены в том, что Порошенко — лжец, лицемер и циник, просто в очередной раз в этом убедились», — отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что власть для Порошенко всегда была инструментом зарабатывания денег, а не реализации каких-то идей и программ.

При этом политолог убежден, что украинская правоохранительная система никак не отреагирует на «пленки», так как и у президента Владимира Зеленского «нет никакого желания качать это дело».

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