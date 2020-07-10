«ЕРДР мне действительно отключили. Я зашел к руководителю следственного управления и спросил, почему так произошло. Конкретного ответа я не получил. Мне сказали: поскольку ваша должность будет сокращаться и вас уволят», — рассказал он.
Корецкий отметил, что без доступа к реестру он не может трудиться, поэтому его «фактически лишили возможности работать».
По его словам, руководитель следственного управления ему сообщил, что указание на это дали и.о. директора ГБР Александр Соколов и первый заместитель директора бюро Александр Бабиков.
Также Корецкий рассказал, что ему пытались вручить «предупреждение о предстоящем увольнении» в связи с сокращением должности.