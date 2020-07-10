Следователь ГБР Олег Корецкий, который закрыл уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко «по Семочко» и заявил накануне о влиянии руководства своего ведомства на расследование дел, сообщил, что ему отключили доступ к Единому реестру досудебных расследований по указанию руководства ГБР, передает 10 июля УНИАН

Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу Семочко — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Корецкий отметил, что без доступа к реестру он не может трудиться, поэтому его «фактически лишили возможности работать».

По его словам, руководитель следственного управления ему сообщил, что указание на это дали и.о. директора ГБР Александр Соколов и первый заместитель директора бюро Александр Бабиков.

Также Корецкий рассказал, что ему пытались вручить «предупреждение о предстоящем увольнении» в связи с сокращением должности.