Секретарь СНБО Украины вообразил «военное вторжение» России в Белоруссию
Секретарь СНБО Украины вообразил «военное вторжение» России в Белоруссию
© Факти ICTV | Перейти в фотобанк
«Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно», — сказал Наев.

По его словам, соответствующие подразделения ВСУ постоянно готовятся к ответным действиям.

Наев также добавил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы со стороны Крыма.