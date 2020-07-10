«Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно», — сказал Наев.
По его словам, соответствующие подразделения ВСУ постоянно готовятся к ответным действиям.
Наев также добавил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы со стороны Крыма.