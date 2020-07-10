Вооруженные силы Украины рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России на Украину в различных частях границы. Об этом 9 июля в эфире телеканала «1+1» заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев

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