Ожидается подписание соглашения о едином авиапространстве на 22-м саммите Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе. Об этом 10 июля сообщила директор департамента ЕС и НАТО МИД Марина Михайленко, пишут «Украинские новости»

«Саммит Украина — Евросоюз уже подтвержден на 1 октября. Мы очень хотели бы, наконец, в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве… Мы сейчас ожидаем оценочную миссию», — отметила она.

Украинские авиакомпании не полетят в Китай © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Михайленко напомнила, что сейчас продолжаются дискуссии о возможности обновления параметров Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.