«Саммит Украина — Евросоюз уже подтвержден на 1 октября. Мы очень хотели бы, наконец, в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве… Мы сейчас ожидаем оценочную миссию», — отметила она.
Также она рассказала, что миссия проведет свою работу, и, возможно, где-то в декабре, когда проходит совет ассоциации Украина — ЕС во главе с премьер-министром, Украина сможет «каким-то образом» запустить официальный переговорный процесс в контексте присоединения к этому соглашению.
Михайленко напомнила, что сейчас продолжаются дискуссии о возможности обновления параметров Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.