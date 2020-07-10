После того, как бывший главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отказался признать свою вину и получить помилование от президента Украины, украинская сторона поняла, что предлагать ему что-то вообще бессмысленно. Он заявил об этом в интервью изданию Украина.ру

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«Естественно, были предложения признать вину и дать пресс-конференцию. После этого понятно, что вряд ли возможен отъезд в Россию, а скорее всего — на Запад. Но я здесь», — сказал журналист, отвечая на вопрос, предлагали ли ему признаться в работе на Москву, уехать на Запад и стать борцом с российской пропагандой.

Он добавил, что особенно не задумывался над тем, почему принял такое решение, потому что такой вариант не рассматривался им априори, хотя украинская сторона предлагала настойчиво.

Сейчас Кирилл Вышинский занимает должность исполнительного директора МИА «Россия сегодня», а с 2019 года является членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.