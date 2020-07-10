Вышинский провел на Украине больше года в СИЗО по обвинению в государственной измене. По версии спецслужб, он оказывал поддержку ДНР и ЛНР, а также посещал Крым для проведения подрывной деятельности. Вышинского освободили осенью 2019 года в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
«Естественно, были предложения признать вину и дать пресс-конференцию. После этого понятно, что вряд ли возможен отъезд в Россию, а скорее всего — на Запад. Но я здесь», — сказал журналист, отвечая на вопрос, предлагали ли ему признаться в работе на Москву, уехать на Запад и стать борцом с российской пропагандой.
Он добавил, что особенно не задумывался над тем, почему принял такое решение, потому что такой вариант не рассматривался им априори, хотя украинская сторона предлагала настойчиво.
Сейчас Кирилл Вышинский занимает должность исполнительного директора МИА «Россия сегодня», а с 2019 года является членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.