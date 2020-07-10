По мнению Чаплыги, нынешнее, действующее законодательство в полной мере регулирует деятельность средств массовой информации на Украине. А дополнительные законодательные механизмы в виде нового законопроекта призваны обеспечить исключительно интересы власти, которая в преддверии выборов хочет взять под контроль СМИ.
«Тот, кто вчера был рабом, а сегодня получил власть волею случая, ещё страшнее в своих проявлениях, чем вчерашние правители. И если честно, я не боюсь того, что они примут этот закон, это просто развяжет нам всем руки, потому что когда закон не справедлив, он становится легальным, но не легитимным. А в нашей жизни ключевое — это легитимность», — подчеркнул Чаплыга.
По его словам, закон негативно скажется на имидже президента Владимира Зеленского и на репутации страны в целом, поскольку международное сообщество в лице профессиональных организаций, ОБСЕ и Европейского Союза уже крайне негативно высказались относительно данного законопроекта.