Новый законопроект о медиа является попыткой нынешней власти ввести жесткую информационную цензуру и создать условия для самоцензуры. Об этом 10 июля политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга рассказал «Экономическим новостям»

По мнению Чаплыги, нынешнее, действующее законодательство в полной мере регулирует деятельность средств массовой информации на Украине. А дополнительные законодательные механизмы в виде нового законопроекта призваны обеспечить исключительно интересы власти, которая в преддверии выборов хочет взять под контроль СМИ.

«Тот, кто вчера был рабом, а сегодня получил власть волею случая, ещё страшнее в своих проявлениях, чем вчерашние правители. И если честно, я не боюсь того, что они примут этот закон, это просто развяжет нам всем руки, потому что когда закон не справедлив, он становится легальным, но не легитимным. А в нашей жизни ключевое — это легитимность», — подчеркнул Чаплыга.