Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 819, до 52 043, умерли еще 18 человек. Об этом 10 июля заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве — 118, Закарпатской — 112, Львовской — 82 и Ровенской областях — 74.