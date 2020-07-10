Спикер Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков оценил вероятность того, что глава МВД Арсен Аваков присоединится к возможному «бунту», который организовывает экс-президент Украины Петр Порошенко. Слова председателя ВР прозвучали в интервью интернет-изданию «Страна», опубликованном 9 июля

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр», — сказал Разумков.

Скромный оскал министра внутренних дел Украины. Аваков в астрале © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и им самим.

У Авакова давно наметились трения с командой Зеленского, однако заменить его так и не решились.

Практически все эксперты называют Авакова по влиянию как минимум равным Зеленскому.