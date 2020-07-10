«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр», — сказал Разумков.
Он также заявил, что считает Авакова одним из пяти наиболее влиятельных украинских политиков наряду с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и им самим.
У Авакова давно наметились трения с командой Зеленского, однако заменить его так и не решились.
Практически все эксперты называют Авакова по влиянию как минимум равным Зеленскому.