Посольство России в Эстонии рассказало о запугивании местных жителей «российской угрозой». Об этом 10 июля пишет РИА Новости

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства © Shane MacClure / flickr.com Владимира Путина, посвященной 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.

При этом дипломаты пожаловались на то, что большинство откликов были резко негативными, в них местные специалисты обвиняли Россию в переписывании истории и вынашивании агрессивных планов.

Российское посольство призвало перестать высказывать бесполезные обвинения и попытаться найти объединяющие два государства темы в рамках взаимоуважительного диалога.

Ранее президент России в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны. По его мнению, данный процесс был законным. Глава государства отметил, что прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы, язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза.