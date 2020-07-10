Любители разового секса без обязательств составили хит-парад российских городов, где проще всего найти спутницу на одну ночь весной-летом 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Без поцелуев: секс-работницы Амстердама будут принимать клиентов по новым правилам из-за COVID-19 © РИА Новости, Артур Александров | Перейти в фотобанк в посте.

В первой пятерке Иваново, Коктебель, Пенза, Севастополь, Ялта.

«Иваново, если верить показателям "пикаперов", оказалось не только городом невест… А и городом "пробничков". Это, знаете, когда и пробуют, и хвалят, но замуж не зовут. Феномен Пензы достоин изучения. Или, во всяком случае, консультаций с местными жителями. Что это у них за аномалия такая? В хорошем, скорее всего, смысле слова. Тройка крымских городов в списке выглядит вполне гармонично. Море, знаете ли, солнце, вино, отдыхающие со всех краев. Отсюда бурление гормонов, и явление, вошедшее в обиход под элегантным названием "курортный роман"», — отмечается в материале.