«Речь идет, понятно, не о профессионалках, а о горячих и бескорыстных "штучках". Всего в рейтинг вошло 20 территорий», — говорится в посте.
В первой пятерке Иваново, Коктебель, Пенза, Севастополь, Ялта.
«Иваново, если верить показателям "пикаперов", оказалось не только городом невест… А и городом "пробничков". Это, знаете, когда и пробуют, и хвалят, но замуж не зовут. Феномен Пензы достоин изучения. Или, во всяком случае, консультаций с местными жителями. Что это у них за аномалия такая? В хорошем, скорее всего, смысле слова. Тройка крымских городов в списке выглядит вполне гармонично. Море, знаете ли, солнце, вино, отдыхающие со всех краев. Отсюда бурление гормонов, и явление, вошедшее в обиход под элегантным названием "курортный роман"», — отмечается в материале.