Члену инициативной группы и помощнице главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико, Елене Карагачевой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом 9 июля сообщает портал tut.by

Правозащитники признали политзаключенными еще двух соратников Бабарико © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимира Созончука, Карагачева вину не признает.

Защита намерена пожаловаться в генпрокуратуру на необоснованность предъявленного обвинения и избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Касательно мер содержания в СИЗО помощница Бабарико особых претензий не высказывала, добавил Созончук.

Елена Карагачева была задержана 2 июля. Помимо нее, в СИЗО Комитета государственной безопасности по делу Белгазпромбанка находятся более 20 человек. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры, а также представители бизнеса, которые сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток. По данным следствия, они создали угрозу интересам национальной безопасности страны.