По словам ее адвоката Владимира Созончука, Карагачева вину не признает.
Защита намерена пожаловаться в генпрокуратуру на необоснованность предъявленного обвинения и избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Касательно мер содержания в СИЗО помощница Бабарико особых претензий не высказывала, добавил Созончук.
Елена Карагачева была задержана 2 июля. Помимо нее, в СИЗО Комитета государственной безопасности по делу Белгазпромбанка находятся более 20 человек. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры, а также представители бизнеса, которые сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток. По данным следствия, они создали угрозу интересам национальной безопасности страны.