Кандидат от «Слуги народа» может стать мэром Киева, а рейтинги Виталия Кличко нерепрезентативны, поскольку другие политсилы еще не определились с кандидатами. Об этом 9 июля сообщил депутат Верховной Рады Александр Качура в интервью изданию «TheБабель»

Кличко прямо на улице обматерил известного украинского руфера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Качура

Он также спрогнозировал, что во второй тур выборов выйдет Кличко и кандидат от «Слуги народа».

«Мое мнение: в первом туре на первом месте будет Кличко, на втором — "Слуга народа". Во втором туре кандидат от "Слуги народа" с наименьшим антирейтингом сможет победить Кличко. Потому что по той социологии, что у меня, у Кличко антирейтинг более 50%. То есть люди будут не просто голосовать за "Слугу народа", но и одновременно выражать недоверие к Кличко. Нам надо как можно быстрее заходить в избирательную кампанию и выдвигать сильного кандидата», — отметил Качура.

Он предложил уволить Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации еще до выборов.

«Я отправлял депутатское обращение, чтобы его уволили с должности руководителя Киевской горадминистрации. Кличко поддержал заявление Киевского горсовета о якобы политических преследованиях Петра Алексеевича (Порошенко). Это полный абсурд, как КГГА руководит человек, который обвиняет президента и его офис в политических преследованиях? Председателя КГГА нужно срочно менять, еще до выборов», — сказал он.

Ранее Качура объявлял, что будет участвовать в праймериз для выдвижения в мэры Киева.