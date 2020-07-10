Парламентская фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского полностью сменить со стороны Киева состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и вернуться к реализации минских соглашений. Об этом говорится в заявлении на сайте партии от 9 июля

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

В партии считают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам Украины, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности страны.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от президента Зеленского выгнать провокаторов и вывести из тупика процесс политического урегулирования конфликта на Донбассе… Вернуться к реализации Минских соглашений и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на встрече глав государств и правительств "нормандской четверки" в Париже. Президент обязан обратить внимание на провокационные и вредительские действия своих подчиненных. Пора вспомнить, что ответственность за восстановление мира перед украинским народом несете именно вы», — лдобавляется в заявлении.

Накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны.