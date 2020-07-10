«"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от президента Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта. Выйти из-под влияния "партии войны" и полностью сменить состав переговорщиков по мирному урегулированию. Если у чиновника возникает противоречие между личной позицией и государственными интересами, это решается только одним способом — отставкой», — сказано в заявлении.
В партии считают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам Украины, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности страны.
«"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от президента Зеленского выгнать провокаторов и вывести из тупика процесс политического урегулирования конфликта на Донбассе… Вернуться к реализации Минских соглашений и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на встрече глав государств и правительств "нормандской четверки" в Париже. Президент обязан обратить внимание на провокационные и вредительские действия своих подчиненных. Пора вспомнить, что ответственность за восстановление мира перед украинским народом несете именно вы», — лдобавляется в заявлении.
Накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны.