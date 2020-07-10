В руководстве России никто всерьез не рассматривает вопрос о включении республик Донбасса в состав РФ. Говорить об этом – значит давать людям ложную надежду. Об этом рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев 9 июля в эфире НСН

Олег Царев о том, кто в окружении Зеленского работает на ЦРУ © РИА Новости, Нина Зотина Александр Бородай заявил, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.

«Козак озвучил общую точку зрения. Действительно, в руководстве Российской Федерации никто не рассматривает возможность присоединения Донбасса на данный момент. Пользуясь случаем, я бы обратился ко всем моим товарищам не выступать с такими заявлениями ради дешевого пиара. Мы знаем, что это решение не будет принято. Не надо обманывать исстрадавшихся людей Донбасса ложными надеждами», — сказал политик.

Царев отметил, что жители Донбасса действительно хотели бы стать частью России, политические деятели, общественные организации и простые люди обращались к российским властям с такой просьбой, но каждый раз звучал отказ и вряд ли что-то поменяется.

Он добавил, что поскольку и Киев со своей стороны не собирается выполнять Минские соглашения, а значит, что ситуация в регионе будет развиваться так же, как и в Приднестровье, что является не лучшим вариантом для Донбасса.