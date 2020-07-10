«Украина может использовать эту ситуацию во внутренней политике. Я имею в виду риторику Порошенко о том, что в стране война, которую Зеленский благополучно унаследовал. Для США эта ситуация — рычаг давления на Россию», — указал эксперт.
Москва же, по его мнению, использует эту ситуацию в качестве дипломатического щита, опасаясь, что в случае разрешения донбасского конфликта на нее усилится давление в связи с крымским вопросом.
«Это такой дипломатический щит. Мол, мы не обсуждаем Крым, потому что сначала нужно порешать с Донбассом», — уточнил Ткачев.
Трагедия этой ситуации заключается в том, что по сути она выгодна практически всем, заключил журналист.