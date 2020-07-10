Главная трагедия донбасского конфликта состоит в том, что ни у одной из сторон нет острой необходимости урегулировать его как можно скорее. Об этом рассказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Москва же, по его мнению, использует эту ситуацию в качестве дипломатического щита, опасаясь, что в случае разрешения донбасского конфликта на нее усилится давление в связи с крымским вопросом.

«Это такой дипломатический щит. Мол, мы не обсуждаем Крым, потому что сначала нужно порешать с Донбассом», — уточнил Ткачев.

Трагедия этой ситуации заключается в том, что по сути она выгодна практически всем, заключил журналист.